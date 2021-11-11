В Москве росгвардейцы задержали водителя, устроившего стрельбу на дороге

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве водителя, который устроил стрельбу во время дорожного конфликта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления Росгвардии.

"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве на 31-м км МКАД задержали водителя иномарки, который во время дорожного конфликта несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в автомобиль своего оппонента", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после конфликта водитель скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск. "Через несколько часов автопатруль вневедомственной охраны получил информацию, что разыскиваемое транспортное средство замечено на улице Профсоюзной и движется в сторону МКАД. Росгвардейцы заблокировали автомобиль и задержали водителя. Им оказался 40-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции", - заключил представитель ведомства.