Чемпионка мира по лыжному фристайлу Романовская задержана в Минске

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александра Романовская задержана правоохранительными органами в Минске за нарушение административного законодательства. Об этом сообщила ТАСС в четверг официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Задержана [Романовская] за нарушение административного законодательства", - отметила представитель минской милиции.

При этом она не уточнила характер допущенных спортсменкой нарушений закона.

Ранее оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Романовская была задержана после тренировки 10 ноября. Сначала она находилась в Партизанском РУВД Минска, затем ее перевели в изолятор временного содержания, отмечают представители фонда.

Романовская в 2019 году стала чемпионкой мира, является многократным призером этапов кубка мира по фристайлу. Ранее она была исключена из национальной сборной. Спортсменка отмечала, что причиной этого стала поддержка протестов после президентских выборов в августе прошлого года.

Белорусский фонд спортивной солидарности создан для поддержки выступивших против политики белорусских властей спортсменов.