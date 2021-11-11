СК проведет дополнительную проверку по факту гибели актера на сцене Большого театра

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи проведут дополнительную проверку в течение месяца по факту гибели актера Евгения Кулеша, придавленного декорацией на сцене Большого театра. Такое решение принял и.о. руководителя следственного отдела по Тверскому району Москвы, отменив отказ в возбуждении уголовного дела.

Следователь отдела СК по Тверскому району 8 ноября отказал в возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора Большого театра, руководителя службы охраны труда и режиссера, ведущего спектакли.

"Проверкой не установлены достаточные данные нарушения требований трудового законодательства РФ в области охраны труда или законодательства выполнения работ в области гражданско-правовых отношений", - говорится в постановлении об отказе в возбуждении дела, имеющемся в распоряжении ТАСС. Спустя два дня и.о. руководителя следственного отдела отменил это постановление, так как "решение об отказе в возбуждении уголовного дела является преждевременным", а проверка выполнена не полностью.

Так, постановлением продлена проверка еще на 30 дней и поручено получить в ГАБТ подтверждающую наличие автоматизированной системы безопасности техническую документацию на подъемник, перемещавший декорацию, а также приобщить к материалам заключение государственной инспекции труда Москвы и заключение судмедэкспертизы тела погибшего.

Артист театра Евгений Кулеш 9 октября получил травмы во время оперы "Садко", он скончался до приезда скорой помощи. В опере он отодвигал расположенный на сцене трон, в это время должна была начать спускаться декорация. Сам артист должен был пройти вперед к зрителям, но пошел не в ту сторону и попал под весившую 2 тонны декорацию, которая спускалась сверху.