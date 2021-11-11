В Адыгее 14 школьников обратились к врачам после инцидента с обеззараживающей лампой

МАЙКОП, 11 ноября. /ТАСС/. Медицинскую помощь оказали 14 ученикам школы в Майкопе после инцидента с передвижной лампой для обеззараживания воздуха, рассказала ТАСС в четверг руководитель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Город Майкоп" Ольга Романенко.

Ранее сообщалось, что ученики одной из школ Майкопа получили повреждения глаз различной степени из-за нарушения правил эксплуатации прибора. Прокуратура Майкопа проводит проверку.

"Несчастный случай произошел из-за того, что в новых классах этой школы не было рециркуляторов. Есть три передвижные лампы, которые обеззараживают воздух в отсутствие детей. Классный руководитель закатил лампу в кабинет перед началом учебного процесса, чтобы провести обеззараживание воздуха, и по невнимательности не выключил. Дети два урока, пока он не заметил, что она горит, находились в помещении с включенной лампой. <…> За медицинской помощью обратились 14 детей из 22 учеников класса", - сказала она.

Инцидент произошел 8 ноября, в первый день после завершения каникул. У одной из учениц - ожог роговицы, у другой - ожог век, еще у двух детей менее сложные последствия, у семи - легкие. Пострадали те, кто находился близко к включенной лампе, все остальные продолжают посещать учебное заведение. Сразу после инцидента через министерство здравоохранения всех учеников обследовали в детском республиканском диагностическом центре. Им оказали высококвалифицированную медпомощь у офтальмолога, назначили лечение.

"Школа оплатила родителям закупку необходимых лекарств, после лечения дети еще раз будут обследованы. Мы провели родительское собрание <…>. В ближайшие дни рециркуляторы [для новых классов] привезут в школу - контракт подписан и оплачен, ждем поставки", - добавила Романенко.

Проверку по сообщению о причинении вреда здоровью обучающихся одной из городских школ начал также Следственный отдел по Майкопу следственного управления СК РФ по Адыгее. В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего.