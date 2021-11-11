Энергетики третьи сутки восстанавливают электроснабжение в шести населенных пунктах ЕАО

ТАСС, 11 ноября. Энергетики восстановили электроснабжение в Октябрьском районе Еврейской автономной области (ЕАО), без света остаются жители шести сел региона. Об этом сообщается в четверг на сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

"Без электроснабжения остаются села Воскресеновка, Кукелево, Калинино, Октябрьское, частично Ленинское и поселок Чурки. Продолжаются восстановительные работы на электросетях в Ленинском районе", - говорится в сообщении.

Оперативные бригады ДРСК завершили ремонт линий электропередачи и восстановили электроснабжение Октябрьского района. Сейчас там отрабатываются локальные повреждения по заявкам потребителей. Работы ведутся круглосуточно, их осложняет наледь на проводах и труднодоступность мест повреждения.

Над устранением последствий циклона, из-за которого произошли аварии на энергосетях, работают 11 бригад специалистов из ЕАО. Также задействованы бригады Хабаровских и Амурских электрических сетей ДРСК. Для временной подачи электроснабжения в социально значимые объекты в район доставлены и подключены дизель-генераторы.

Циклон вышел на территорию ЕАО в ночь на вторник. Из-за дождя, мокрого снега и ветра с порывами до 30 м/c без света оставались 8,3 тыс. человек. Спасатели обеспечивают горячим питанием жителей сел Кукелево и Калинино. Развернуты мобильные пункты обогрева.

В четверг в регионе продолжает идти снег, температура воздуха от нуля до минус трех градусов.