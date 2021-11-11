В Астрахани мужчину осудили на 9,5 лет за убийство приятеля во время оккультного обряда

АСТРАХАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Приволжский районный суд Астраханской области приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима жителя Красноярского края, который убил астраханца во время совершения оккультного обряда. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

Как установлено следствием и судом, в апреле местный житель, желая восстановить отношения со своей супругой, решил прибегнуть к оккультному ритуалу. Для совершения обряда ему необходимо было закопать их личные вещи в безлюдном месте за чертой города, для помощи он позвал с собой знакомого. Во время выкапывания ямы мужчины поссорились, и житель Красноярского края нанес множество ударов топором в область головы и шеи астраханца, а затем накрыл тело ветками и скрылся с места преступления.

"Житель Красноярского края признан виновным в убийстве ранее пропавшего местного жителя 1987 года рождения (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Также судом удовлетворен иск потерпевшей стороны о компенсации материального вреда в размере 2 млн рублей, добавили в пресс-службе ведомства.