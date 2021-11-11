Во Владимире умер новорожденный с ковидом, которому поручил оказать помощь Мурашко

ВЛАДИМИР, 11 ноября. /ТАСС/. Врачи не смогли спасти новорожденного с ковидом во Владимире, помочь в лечении которого поручил специалистам федеральных клиник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом в четверг сообщил журналистам директор департамента здравоохранения Владимирской области Константин Баранов.

Как уточнили ТАСС в департаменте, это первый летальный случай с ребенком, заболевшим коронавирусом, в регионе.

В ходе рабочей поездки во Владимирскую область 30 октября Михаил Мурашко посетил Областную детскую клиническую больницу (ОДКБ), где врачи рассказали ему о тяжелом состоянии новорожденного, заразившегося коронавирусом от матери - он находился в реанимации на ИВЛ. Министр здравоохранения поручил сформировать и направить в субъект бригаду детских специалистов из федеральных клиник для оказания медицинской помощи младенцу.

"К сожалению, ребенок умер. Тяжелый исход. <…> Я вижу, что было сделано все необходимое, все возможное, что можно было сделать. О переводе ребенка в Москву вопрос не стоял, потому что все необходимые инструменты у нас были, и состояние его могло ухудшиться резко", - отметил Баранов. Он также подчеркнул, что с первых дней владимирские врачи посредством телемедицины согласовывали свои действия с коллегами из ведущих клиник.

Директор департамента отметил, что ребенок родился недоношенным, с врожденными пороками развития и с коронавирусной инфекцией. "Он находился 10 дней на лечении, и ему делалось все необходимое - мы протоколы проверили, и проверили федеральные специалисты - это было на контроле департамента из федерального Минздрава", - добавил Баранов. По его словам, сейчас на стационарном лечении в регионе находятся 27 детей с коронавирусом, один ребенок в тяжелом состоянии.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 66 368 случаев заболевания, в том числе 329 за последние сутки. Выздоровели 53 103 человека, отмечено 2 313 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошли 414 429 жителей, второй - 401 800. Уровень коллективного иммунитета составляет 35,5%.