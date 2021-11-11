Водитель автобуса получил два года за наезд на ребенка на самокате в Подмосковье

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Водитель рейсового автобуса Алишер Саломов приговорен к двум годам колонии-поселения за смертельный наезд на девочку на самокате в Подмосковье. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

15 июня водитель рейсового автобуса Алишер Саломов сбил 10-летнюю девочку, переезжавшую дорогу по пешеходному переходу на самокате в Химках. Она погибла на месте. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

"Сегодня суд приговорил Саломова к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев", - сообщает прокуратура.