Прокуратура начала проверку после убийства полуторагодовалого ребенка под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Калининградской области начала проверку после убийства полуторагодовалого мальчика в поселке Тимирязево Славского района. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства малолетнего ребенка. <...> Кроме того, прокуратурой организовано проведение проверки в отношении органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации полиции, мать погибшего приехала вместе с ним к своему знакомому, 50-летнему жителю поселка, после чего женщина и хозяин дома употребили спиртные напитки. 10 октября она обнаружила, что мальчик исчез, и обратилась в правоохранительные органы. Как сообщают в пресс-службе областного УМВД, ребенок был найден на чердаке дома знакомого матери. По предварительным данным регионального следственного управления СК РФ, 50-летний мужчина убил малыша из-за того, что тот плакал, и спрятал тело.

Следственные органы возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего".