МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников и фигуранты дела "Седьмой студии" возместили государству 129 млн рублей ущерба по делу о хищениях при реализации театрального проекта "Платформа". Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

"Арест, наложенный ранее на имущество Серебренникова, отменен по его ходатайству в связи с полным добровольным погашением штрафа и гражданского иска, назначенных приговором суда", - сказала собеседница агентства.

Мещанский суд Москвы в июне минувшего года вынес приговор по делу "Седьмой студии". Серебренникова приговорили к трем годам условно, двое других фигурантов - продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин - также получили условные сроки. Экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности. Суд также удовлетворил иск Минкультуры о взыскании с Серебренникова, Итина и Малобродского солидарно около 129 млн рублей в счет компенсации ущерба. До выплаты этой суммы имущество фигурантов дела находилось под арестом.