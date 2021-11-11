В Краснодаре экс-директору "Открытой России" Пивоварову продлили арест на полгода

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Краснодара 11 ноября продлил на полгода срок пребывания под стражей на время следствия экс-директору "Открытой России" (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Андрею Пивоварову по делу о деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"В Ленинском районном суде Краснодара состоялось судебное заседание по делу бывшего исполнительного директора оппозиционного объединения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 284.1 УК РФ "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности". В рамках состоявшегося судебного заседания удовлетворено ходатайство гособвинения о продлении подсудимому меры пресечения на время судебного разбирательства, он оставлен под стражей на шесть месяцев", - говорится в сообщении суда.

Уточняется, что сторона защиты Пивоварова заявила ходатайство об изменении территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела, для принятия решения Ленинский районный суд Краснодара направил дело в Краснодарский краевой суд.

Пивоварова задержали 31 мая в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали в Краснодар для проведения следственных действий, позже ему предъявили обвинение. Как сообщали журналистам в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признали нежелательной на территории России, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. До этого Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации.

Первомайский районный суд Краснодара 2 июня удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Пивоварова на срок до 31 июля. Позже Краснодарский краевой суд, рассматривая жалобу его адвокатов, не нашел оснований для замены ранее избранной в отношении Пивоварова меры пресечения, оставив его под стражей. Затем меру пресечения в виде ареста на время следствия неоднократно продлевали.

Ранее "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организацию учредили в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.