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Два человека погибли после ДТП в Марий Эл

Еще трое госпитализировали

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли и трое несовершеннолетних пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Марий Эл. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"Днем 11 ноября в Юринском районе в результате столкновения автомашин ВАЗ-2110 и Renault два человека погибли, трое детей доставлены в больницу", - сообщили в Госавтоинспекции.

Уточняется, что на месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция региона просит водителей в сложных погодных условиях быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резкого торможения, не совершать резких маневров.

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