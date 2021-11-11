Два человека погибли после ДТП в Марий Эл

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли и трое несовершеннолетних пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Марий Эл. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"Днем 11 ноября в Юринском районе в результате столкновения автомашин ВАЗ-2110 и Renault два человека погибли, трое детей доставлены в больницу", - сообщили в Госавтоинспекции.

Уточняется, что на месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция региона просит водителей в сложных погодных условиях быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резкого торможения, не совершать резких маневров.