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Двое детей умерли после отравления грибами в Воронежской области

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности"

ВОРОНЕЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Двое малолетних детей умерли в Лискинском районе Воронежской области, предположительно, в результате отравления грибами. По данному факту возбудили уголовное дело. Об этом ТАСС в четверг сообщили в следственном управлении СК по региону.

"Следственными органами регионального управления СК по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности" – прим.ТАСС), выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла в одном из сел Лискинского района Воронежской области. Детям было по четыре года. По данным местных СМИ, перед смертью семья ела грибы. В результате мать и двое детей попали в больницу, однако двойняшек спасти не удалось.

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