Дело о продаже свыше 250 фиктивных QR-кодов возбудили в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в городе Златоусте возбудили уголовное дело о продаже медицинскими работниками свыше 250 фиктивных QR-кодов, свидетельствующих о прохождении гражданами вакцинации от коронавируса. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в силовых структурах.

"В Златоусте в ходе операвтино-разыскных мероприятий были установлены два сотрудника медицинской организации, которые подозреваются в том, что сбыли свыше 250 фиктивных QR-кодов гражданам, которые фактически от коронавируса прививку не ставили", - сказал собеседник агентства.

По его словам, преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по региону и регионального управления Росгвардии. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") УК РФ. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Комментариями пресс-служб силовых ведомств ТАСС пока не располагает.

О ситуации в регионе

Согласно постановлениям местных властей с 30 октября все посетители торговых центров, точек обслуживания населения, магазинов с торговой площадью свыше 400 кв. м должны иметь при себе QR-код. С 3 ноября 2021 года каждый участник старше 18 лет любого массового мероприятия также должен иметь QR-код. С 1 декабря по 9 января 2022 года вход граждан в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания будет осуществляться при наличии QR-кода (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

По данным Минздрава Челябинской области, на 11 ноября в регионе остаются свободными свыше 18% коек для лечения пациентов с коронавирусом (при необходимости коечный фонд расширят).

На 11 ноября 2021 года всего 1 517 967 комплектов вакцины поступило в регион, привились свыше 1 265 516 человек (свыше 37,22% от общего числа населения, 46,9% от взрослого населения, 95,3% медицинских работников). Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 116 823 случая заражения коронавирусом (плюс 577 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Всего 92 881 пациент выздоровел и выписан из больницы, продолжают лечение 18 058 человек.