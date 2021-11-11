В Шереметьево задержали двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова за наезд на полицейского

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов с другом задержаны в аэропорту Шереметьево из-за наезда на автомобиле на сотрудника полиции в аэропорту Каспийска. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"В аэропорту Шереметьево по прилете из Каспийска задержаны Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов, они подозреваются в том, что на автомобиле в аэропорту Каспийска сбили сотрудника полиции", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о двоюродном брате Хабиба Нурмагомедова.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу ТАСС подтвердили, что задержаны в аэропорту Шереметьево двое граждан 1998 года рождения, прилетевшие рейсом из Махачкалы. "Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП "Аэропорт" г. Каспийска", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в настоящее время задержанные доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос о задержании и помещении в ИВС.

Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, выступает в организации Bellator. На его счету 14 побед и ни одного поражения.