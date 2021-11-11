В Саратове пять человек получили сроки за хищение 544 млн руб. у дольщиков

САРАТОВ, 11 ноября. /ТАСС/. Суд вынес приговор по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в сфере строительства многоквартирных домов в Саратове, подсудимые обвинялись в хищении более 544 млн рублей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Фрунзенского районного суда.

"Подсудимые обвинялись в организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве, хищении 544 649 794 рублей (…), злоупотреблении полномочиями, отмывании денежных средств", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что подсудимые занимались строительством многоквартирных домов. По версии следствия, двое злоумышленников учредили ряд юридических лиц, которым отводились роли застройщиков при строительстве многоквартирных домов, генеральных подрядчиков, поставщиков и контрагентов. Затем они получили разрешения на строительство и осуществили ряд подготовительных и строительно-монтажных работ на части объектов, после чего деятельность прекратили под предлогом экономических трудностей. Мошенники получили деньги от более 800 дольщиков.

Суд приговорил одного фигуранта к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, второго - к девяти годам в колонии общего режима. Еще одному подельнику дали три года колонии общего режима, двум - по два года колонии общего режима.