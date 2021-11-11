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Подозреваемого в убийстве двух детей под Орлом проверят на участие в схожих преступлениях

Шавката Шаяхмеядова обвиняют также в сексуальном насилии над тремя детьми

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Подозреваемого в убийстве двух детей в Орловской области и обвиняемого в изнасиловании еще трех детей проверяют на причастность к другим преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних, сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В настоящее время [Шавкат] Шаяхмедов проверяется на причастность к другим преступлениям в отношении несовершеннолетних", - сказала Петренко.

Шавкат Шаяхмедов проходит подозреваемым в деле об убийстве девятилетней девочки в селе Казарь, которая пропала 18 июня 2021 года, и мальчика, пропавшего в том же селе в 2005 году. В убийстве мальчика мужчина полностью сознался и показал место, где спрятал тело. Тело девочки нашли 15 сентября в подвале многоквартирного дома в Казари.

Также Шаяхмедов обвиняется в сексуальном насилии над тремя детьми. Шаяхмедова арестовали по одному из эпизодов изнасилования.

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