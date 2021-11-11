В Волгограде вандалы осквернили установленный два дня назад памятник жертвам Холокоста

ВОЛГОГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Неизвестные осквернили надписями памятник жертвам Холокоста, открытый 9 ноября в центре Волгограда на месте массового расстрела евреев. Полиция ищет злоумышленников, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Проводится проверка по факту нанесения надписей на памятном знаке в Центральном районе Волгограда. Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленников, которые нанесли надписи на памятном знаке жертвам Холокоста, установленном в сквере имени 8-го Марта", - сказали в ведомстве, добавив, что по результатам проверки примут процессуальное решение.

Первый в Волгограде памятник жертвам Холокоста открыли 9 ноября, в день годовщины "Хрустальной ночи" - волне еврейских погромов, прокатившейся по городам Германии, Австрии и чехословацкой Судетской области. На территории сквера им. 8-го Марта в Волгограде захоронены 516 человек, в основном евреев, которых расстреляли на этом месте в 1942-1943 годах. В их числе 50 детей, 69 стариков, 323 женщины и 74 мужчины.