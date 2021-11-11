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Полиция проверяет факт вандализма в уличном музее артефактов в Нальчике

В соцсетях появилась информация, что неизвестный разрисовал все экспонаты

НАЛЬЧИК, 11 ноября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту вандализма в уличном музее каменных артефактов в Нальчике, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что вандал разрисовал все экспонаты (более десятка) уличного музея каменных артефактов, который расположен в пешеходной части ул. Кабардинской в Нальчике. В музее представлены аммониты, головоногие моллюски, каменный метеорит, сообщил краевед Виктор Котляров.

"По данному факту сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия", - сказал представитель пресс-службы.

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