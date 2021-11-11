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Геофизическая служба РАН опровергла сообщение о землетрясении в Томской области

Ранее сообщалось, что в 205 км от города Северск приборы зафиксировали землетрясение магнитудой 4

ТОМСК, 11 ноября. /ТАСС/. Никаких сейсмических событий, как ранее заявлялось в рассылке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы (ЕГС) РАН, на территории Томской области не происходило. Об этом сообщил ТАСС представитель службы.

Ранее в рассылке филиала о сейсмособытиях сообщалось, что в четверг в центре Томской области - в 205 км севернее закрытого города Северск - приборами было зафиксировано землетрясение магнитудой 4. Как уточняли ТАСС в МЧС по региону, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

"Ничего не произошло. Сейсмических событий не зафиксировано", - сказал собеседник агентства, однако не смог объяснить причины, по которым сообщение о нем было отправлено получателям рассылки о сейсмособытиях.

Информацию подтвердили в центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Томской области, отметив, что никаких сообщений к ним не поступало.

В месте, указанном в координатах события, отсутствует какая-либо промышленная инфраструктура, где могли идти взрывные работы. Томская область не относится к районам, признанным сейсмоопасными территориями.

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