Защита потерпевшей стороны обжаловала решение о домашнем аресте вдове рэпера Картрайта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Потерпевшая сторона в деле об убийстве рэпера Энди Картрайта обжаловала постановление суда о домашнем аресте для вдовы музыканта Марины Кохал, которая обвиняется в преступлении. Жалоба подана во Второй апелляционный суд общей юрисдикции, сообщил ТАСС адвокат потерпевших Антон Кобит.

"По уголовно-процессуальному законодательству домашний арест подразумевает изоляцию в помещении, где подозреваемый (обвиняемый) проживает как собственник, наниматель или на иных законных основаниях. Помещение, где отбывает домашний арест Марина Кохал, не соответствует этим требованиям. Там проживает мать обвиняемой, которая является фигурантом дела. Сама Марина Кохал не имеет регистрации в Санкт-Петербурге и может скрыться, как только ей станет известно о новых доказательствах ее вины", - сказал адвокат.

Теща рэпера Картрайта Елена Кохал проходит по делу как свидетель, ранее сообщалось о том, что ее подозревают в пособничестве в совершении убийства. Между тем, отправляя Марину Кохал под домашний арест, суд запретил ей общаться с другими фигурантами и пользоваться средствами связи.

По мнению адвоката, домашний арест как мера пресечения не соответствует тяжести преступления. Кобит указал на то, что суд подтвердил наличие в материалах дела данных об убийстве и счел собранные следствием материалы достаточными для подозрения Кохал в причастности к его совершению. "И в то же время суд выпускает обвиняемую из-под стражи. В этом есть противоречие: обстоятельства, которые учитывались при избрании предыдущей меры пресечения, на самом деле не изменились", - заявил он.

Расчлененное тело Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) нашли в квартире в Петербурге в конце июля 2020 года. Обвинение по делу предъявили вдове рэпера, она была арестована. Следователи считают, что Кохал убила своего супруга, а затем расчленила тело для сокрытия следов преступления. Эксперты до сих пор не установили точную причину смерти артиста, в СИЗО обвиняемая находилась более года. В конце октября суд смягчил ей меру пресечения, посчитав, что основания для содержания под стражей отпали, а следствие приняло затяжной характер. Женщину освободили из-под стражи в зале суда, три месяца она проведет под домашним арестом.