Прокуратура начала проверку после ДТП с пассажирским автобусом в Нижегородской области

ТАСС, 11 ноября. Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту опрокидывания пассажирского автобуса в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП, произошедшего сегодня 11 ноября в Володарском районе на автомобильной трассе Володарск-Ильино. <…> На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Володарского района Вадим Смирнов", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на Главное управление автодорог Нижегородской области, дорога, где вечером в четверг опрокинулся пассажирский автобус, была обработана средствами против гололеда, однако на момент ДТП шел ледяной дождь.

"По данным Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, дорога была обработана противогололедными материалами, но на момент ДТП шел ледяной дождь", - отмечается в сообщении.

На момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 пассажиров, троих из них доставили в медучреждения. ДТП произошло на 27-м километре автодороги Володарск-Ильино. По предварительным данным, пострадали три человека. 11 ноября в Нижегородской области выпал снег, экстренные службы предупредили жителей региона о возможных метелях и гололедице на дороге.