Юрист: брату Нурмагомедова может грозить штраф или колония за наезд на полицейского

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Двоюродному брату экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усману Нурмагомедову за наезд на машине на полицейского может грозить штраф, если это произошло случайно, или тюремное заключение, если действие было намеренным. Об этом сообщил ТАСС юрист Александр Добровинский. Боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов с другом были задержаны в аэропорту Шереметьево по подозрению в том, что на автомобиле в аэропорту Каспийска сбили сотрудника полиции.

"Если полицейский пытался остановить автомобиль и был сбит намеренно, то это могут трактовать как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В таком случае срок предусмотрен существенный. Если наезд был неумышленным, то, может отделаться штрафом",- сказал Добровинский.

Усман Нурмагомедов выступает эгидой Bellator MMA. Чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017. На счету борца 14 боев и ни одного поражения.