Уголовное дело завели по факту наезда на полицейского с участием брата Нурмагомедова

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. СК РФ завел уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием Усмана Нурмагомедова - двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщили ТАСС в пресс-службе дагестанского следственного управления СК РФ.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что 11 ноября примерно в 11:30 на КПП "Аэропорт" в Каспийске сотрудники полиции попытались остановить Toyota Camry без номеров и с тонировкой под управлением неизвестного. Водитель проигнорировал требование сотрудника остановиться, сбил оградительный барьер поста и наехал на полицейского, который получил травмы.

Ранее сообщалось, что двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов с другом задержаны в аэропорту Шереметьево из-за наезда на автомобиле на сотрудника полиции в аэропорту Каспийска.

Усман Нурмагомедов выступает эгидой Bellator MMA. Чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017. На счету борца 14 боев и ни одного поражения.

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