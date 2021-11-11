После ДТП с автобусом в Нижегородской области девять человек обратились к медикам

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. По уточненным данным, девять человек обратились за медпомощью после опрокидывания автобуса в Нижегородской области, двоих из них госпитализировали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

"В Володарскую центральную районную больницу обратились девять человек из числа пассажиров. После врачебного осмотра двое пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Семь человек отпущены под амбулаторное лечение с незначительными повреждениями", - сообщили в ведомстве.