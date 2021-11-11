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Суд продлил арест соратнику Марцинкевича по делу о двойном убийстве

Срок содержания под стражей Максиму Аристархову продлили до 17 декабря

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Суд продлил арест соратнику националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Максиму Аристархову по делу о двойном убийстве до 17 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, который рассматривал вопрос о продлении ему ареста.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Аристархову, обвиняемому по п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц группой лиц по предварительному сговору по мотивам национальной ненависти") до 17 декабря", - сказали в пресс-службе.

В декабре 2020 года в Москве, Сочи и Тюмени были задержаны шестеро предполагаемых соучастников Марцинкевича, причастных к серии совершенных в начале 2000-х годов убийств: Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды.

В частности, они обвиняются в убийстве в апреле 2007 года вблизи Королева двух человек, запись которого была опубликована в интернете. Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, являлся бывший лидер праворадикальных объединений "Формат 18" (запрещено в РФ) и "Реструкт" Максим Марцинкевич, который покончил с собой в камере СИЗО в сентябре прошлого года. Позднее по этому же делу обвинение предъявили Аристархову, который уже отбывал срок за ограбление таксиста.

Все задержанные стали обвиняемыми на основании показаний Марцинкевича, которые он дал в колонии в Красноярском края. Сам он до своей смерти оставался свидетелем по данному делу.

Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября 2020 года в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. По данным СК, смерть не носит криминального характера, но его родственники подвергают эту версию сомнению. После смерти Марцинкевича были арестованы несколько человек, по делам которых он давал свидетельские показания.

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