Брата Нурмагомедова доставят в Дагестан после наезда на полицейского

МАХАЧКАЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана Нурмагомедова и его друга доставят в Дагестан для следственных действий из-за наезда на сотрудника полиции в Каспийске. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием Усмана Нурмагомедова. "Для проведения следственных действий оба будут доставлены в республику", - сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, 11 ноября примерно в 11:30 на КПП "Аэропорт" в Каспийске сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota Camry без номеров и с тонировкой под управлением неизвестного. Водитель проигнорировал требование сотрудника остановиться, сбил оградительный барьер поста и наехал на полицейского, который получил травмы.

Ранее сообщалось, что двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова, боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, с другом задержаны в аэропорту Шереметьево из-за наезда на автомобиле на сотрудника полиции в аэропорту Каспийска.

Усман Нурмагомедов выступает под эгидой Bellator MMA. Чемпион мира среди юниоров союза ММА-2017. На счету борца 14 боев и ни одного поражения.