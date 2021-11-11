Мужчина и ребенок погибли из-за отравления угарным газом в Пензе

ПЕНЗА, 11 ноября. /ТАСС/. Тела мужчины 1974 года рождения и его 12-летней дочери нашли в квартире дома по ул. Попова в Пензе. По предварительным данным, их смерть наступила из-за отравления угарным газом, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК по Пензенской области.

"По факту смерти мужчины и малолетней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, тела мужчины и ребенка обнаружили родственники. Предварительно, смерть наступила от отравления угарным газом.

Следователи и криминалисты проводят следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. "В рамках расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние газового оборудования, установленного в квартире, условия его эксплуатации и обслуживания", - говорится в сообщении.