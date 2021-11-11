У побережья Крыма уничтожили бомбу времен войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Водолазы-пиротехники специального морского отряда Главного управления МЧС по Республике Крым обезвредили в Бахчисарайском районе бомбу времен Великой Отечественной войны весом в полтонны, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"В 1,5 км от села Береговое в направлении поселка городского типа Николаевка, в 50 м от берега на глубине 2,5 м специалистами была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны. Сотрудниками МЧС России была обнаружена, идентифицирована и уничтожена взрывоопасная фугасно-авиационная бомба (ФАБ-500)", - говорится в сообщении.

К разминированию привлекались восемь человек личного состава, два автомобиля и плавсредство.