Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области увеличилось до 11

ТАСС, 11 ноября. Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса в Нижегородской области увеличилось до 11, сообщил замгубернатора - министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Instagram.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших в ДТП.

"Всего за медицинской помощью обратились 11 человек, детей нет", - написал Мелик-Гусейнов.

После ДТП бгоспитализировали 42-летнюю женщину с переломом ключицы и 52-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой.

ДТП произошло на 27-м километре дороги Володарск - Ильино. В автобусе, по данным ГУ МВД по региону, находилось до 15 человек. 11 ноябряг в области выпал снег, экстренные службы предупредили жителей о возможных метелях и гололедице.