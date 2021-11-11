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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области увеличилось до 11

Детей среди пострадавших нет

ТАСС, 11 ноября. Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса в Нижегородской области увеличилось до 11, сообщил замгубернатора - министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Instagram.

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Ранее сообщалось о девяти пострадавших в ДТП.

"Всего за медицинской помощью обратились 11 человек, детей нет", - написал Мелик-Гусейнов.

После ДТП бгоспитализировали 42-летнюю женщину с переломом ключицы и 52-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой.

ДТП произошло на 27-м километре дороги Володарск - Ильино. В автобусе, по данным ГУ МВД по региону, находилось до 15 человек. 11 ноябряг в области выпал снег, экстренные службы предупредили жителей о возможных метелях и гололедице.

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