Сотрудники МЧС спасли 15 человек при пожаре в жилом доме в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России спасли 15 человек, в том числе шесть детей, при пожаре в пятиэтажном жилом доме вечером в четверг в Архангельске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Сегодня вечером произошел пожар на четвертом этаже жилого пятиэтажного дома по адресу пр. Ленинградский 356, корпус 1. Звеньями газодымозащитной службы из дома было спасено 15 человек, шестеро из них - дети", - сказали в пресс-службе.

По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение в квартире на четвертом этаже, создалось сильное задымление, жильцы оказались отрезаны от путей эвакуации. Был объявлен ранг пожара 1-бис.

Четыре человека вышли из дома самостоятельно. До прибытия пожарных из окна горящей квартиры выпрыгнули мужчина и женщина, их госпитализировали в Архангельскую областную клиническую больницу. Для размещения и обогрева эвакуированных жильцов к месту пожара прибыл автобус городской службы спасения.

Пожар ликвидировали. На месте работают дознаватели МЧС.