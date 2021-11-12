Более 10 тыс. человек остались без света в Центральной Канаде из-за снегопада

ОТТАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сильный снегопад в центральной провинции Манитоба стал причиной массовых обрывов на линиях электропередачи. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

По данным местной энергосетевой компании Manitoba Hydro, без света остались более 10 тыс. домохозяйств и других строений. Всего зафиксировано 168 случаев обрывов на сетях. Специалисты ведут ремонтные работы, но о сроках их окончания не сообщается.

Непогода стала причиной роста числа ДТП. Для движения транспорта временно закрыты несколько автотрасс, в том числе участок трансканадской магистрали в районе границы с провинцией Онтарио.

По данным Национального метеобюро, снегопад, начавшийся в среду вечером, продлится до пятницы. За это время в регионе может выпасть до 25 см снега - почти месячная норма осадков.