Bloomberg: число погибших в давке на концерте Трэвиса Скотта в США увеличилось до девяти

ТАСС, 12 ноября. Девятый человек умер в результате давки на концерте в Хьюстоне (США) во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Об этом в четверг сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на адвоката семьи погибшего.

По его словам, 22-летний студент Техасского университета умер от тяжелых травм, полученных во время давки на фестивале. По данным полиции, еще один пострадавший, девятилетний мальчик, находится в больнице в критическом состоянии.

Ранее стало известно о восьми погибших и десятках пострадавших в результате инцидента, который произошел 5 ноября в ходе открытия музыкального фестиваля Astroworld Festival. Во время концерта люди начали тесниться по направлению к передней части сцены, что вызвало панику, некоторые посетители теряли сознание.

Всего на мероприятие пришли около 50 тыс. человек. Из-за происшествия концерт был остановлен, а второй день фестиваля отменен.