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В Южно-Сахалинске в результате пожара пострадали три ребенка

Детей госпитализировали

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Пожар в жилом одноэтажном доме произошел в пятницу ночью в Южно-Сахалинске, госпитализированы три ребенка, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

"Сегодня ночью от пожара пострадал одноэтажный дом на улице Мира, 426 Б. Было эвакуировано 22 человека, госпитализированы три ребенка", - говорится в сообщении.

По информации губернатора, он провел совещание по оказанию помощи погорельцам. Сейчас девять человек находятся в пункте временного размещения.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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