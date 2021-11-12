В Красноярском крае погибли три человека в ДТП с участием микроавтобуса

КРАСНОЯРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля "МАЗ" под Красноярском, сообщил в пятницу региональный главк МВД.

"12 ноября в 01:20 (21:20 мск накануне) на 67-м км дороги Красноярск - Енисейск произошло столкновение грузового автомобиля "МАЗ" (с полуприцепом) с микроавтобусом Mercedes, который двигался в попутном направлении позади автомобиля "МАЗ". Микроавтобус съехал в кювет. В результате происшествия три пассажира Mercedes от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в микроавтобусе находились пять человек, двое не пострадали. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, в микроавтобусе ехали работники одного из красноярских свинокомплексов.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.