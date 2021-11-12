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Трех жителей Новосибирска задержали по подозрению в незаконном обороте оружия

В мастерской и квартирах подозреваемых полицейские и сотрудники ФСБ нашли и изъяли кустарно изготовленный пистолет, гладкоствольные ружья и сотни боеприпасов

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Трех жителей Новосибирска в возрасте 28, 29 и 34 лет задержали по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области совместно с полицейскими выявили организованную жителями оружейную мастерскую по доработке охолощенных образцов оружия в боевые аналоги, говорится в сообщении УФСБ по региону.

"В мастерской, расположенной в одном из гаражных боксов Октябрьского района, а также в квартирах подозреваемых обнаружены и изъяты кустарно изготовленный пистолет, гладкоствольные ружья, сотни боеприпасов. По заключению экспертов криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области, изъятое оружие относится к категории огнестрельного и пригодно для стрельбы боевыми патронам", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в отношении одного участника группы следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России ("Незаконные приобретение, передача, хранение огнестрельного оружия"), в отношении еще двух граждан - по ч. 2 ст. 222 УК России ("Сбыт огнестрельного оружия").

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