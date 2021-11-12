Суд вынес приговор экс-депутату омского поселения, который пьяным сбил насмерть ребенка

ОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к шести годам колонии бывшего депутата совета Большегривского поселения Нововаршавского района Омской области, который в декабре 2020 года в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил на автомобиле 13-летнего подростка. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

"Подсудимый вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, в содеянном раскаялся, возместил моральный и материальный вред в размере 1,2 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Суд также лишил его на 2,5 года водительских прав и взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

ЧП произошло вечером 19 декабря 2020 года - пьяный 39-летний депутат сбил на машине шедшего по краю улицы 13-летнего мальчика. После этого он положил пострадавшего в автомобиль и отвез в центральную районную больницу, но по пути ребенок умер от травм.