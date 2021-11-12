Сотрудники МЧС спасли 28 человек из горящей десятиэтажки в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в десятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле (Свердловская область), были спасены 28 человек, в том числе восемь детей. Еще 35 человек эвакуированы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 04:48 (02:48 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Булата Окуджавы. Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств были спасены 28 человек, в том числе восемь детей. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы по лестничным маршам 35 человек, в том числе 10 детей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на площади 34 кв. м повреждено домашнее имущество, обшивка балкона в квартирах, расположенных на втором и третьем этажах десятиэтажного дома. Огонь был ликвидирован в 05:38 (03:38 мск).