Трех жителей Челябинской области задержали за фальсификацию сведений о вакцинации

ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Силовики в городе Златоусте Челябинской области задержали трех местных жителей, подозреваемых в том, что они за плату вносили в электронную базу данных ложные сведения о прохождении гражданами вакцинации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Ранее со ссылкой на источник в силовых структурах сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Златоусте возбудили уголовное дело о продаже медицинскими работниками свыше 250 фиктивных QR-кодов, свидетельствующих о прохождении гражданами вакцинации от коронавируса.

"Оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу в ходе совместных мероприятий с коллегами из УФСБ и ОМОН Росгвардии задержали троих местных жителей, организовавших незаконное предоставление услуг по внесению ложных сведений о прохождении вакцинации в специализированную единую информационную систему, содействовавших тем самым в нелегальном получении соответствующих сертификатов", - говорится в сообщении.

В златоустовском ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"). У подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.

По версии следствия, подозреваемые внесли изменения в специализированную единую информационную систему в отношении не менее 250 граждан. Предварительно установлено, что с граждан злоумышленники брали от 1,5 тыс. до 6 тыс. рублей.