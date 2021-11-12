Задержанного в Мьянме американского журналиста приговорили к 11 годам тюрьмы

ТАСС, 12 ноября. Задержанный в Мьянме американский журналист Дэнни Фенстер приговорен к 11 годам тюремного заключения. Об этом со ссылкой на его адвоката сообщило в пятницу агентство Associated Press.

По словам юриста, его подзащитный был признан виновным по нескольким пунктам, в том числе в террористической деятельности и подстрекательстве к мятежу. Кроме того, суд признал его вину в нарушении визового режима и контактах с запрещенными организациями.

Главный редактор независимого издания Frontier Myanmar Дэнни Фенстер был задержан 24 мая 2021 года в международном аэропорту Янгона перед вылетом в Малайзию. Как проинформировало издание, журналист был переведен в тюрьму Инсейн в Янгоне. Власти США неоднократно заявляли, что обеспокоены ситуацией в Мьянме, и призывали власти этой страны как можно скорее вернуться к демократии, прекратить насилие в отношении гражданских лиц и выпустить на свободу политических заключенных, включая Фенстера и австралийца Шона Тернелла.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которыми, как они утверждают, сопровождались прошедшие в ноябре 2020 года всеобщие парламентские выборы. С начала февраля в стране продолжаются выступления протеста против смещения гражданского правительства.