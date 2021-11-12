Основателя правозащитного проекта Gulagu.net Осечкина переобъявили в розыск

"Осечкин Владимир Валерьевич, 1981 года рождения, разыскивается по статье УК", - говорится в карточке. В ней отмечается, что Осечкин переобъявлен в розыск.

Заявление о пытках, а также видеозапись инцидента руководитель комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал на сайте проекта 25 августа. Видео, на котором видно, как сотрудники ФСИН применяют силу к осужденному в наручниках, предположительно, было сделано в ИК-4 Белгородской области в 2015-2016 годах.

В 2015 году в отношении Осечкина было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в результате чего он эмигрировал из России после проведенных у него обысков. С тех пор проживает во Франции. В 2020 году суд заочно арестовал Осечкина.