В Ленобласти завели дело о халатности после телеэфира о неблагополучной семье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело о халатности после обсуждения в эфире одного из федеральных телеканалов истории неблагополучной многодетной семьи. По недосмотру профильных чиновников в небезопасных условиях оказались как минимум четверо детей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"По результатам [проверки] возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ломоносовского района Ленинградской области, которые не приняли мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Следователи выехали на место происшествия после эфира в одной из телепередач на "Первом канале", где обсуждалась история неблагополучной семьи из деревни Горбунки Ломоносовского района. Сообщалось, что десять человек, включая пятерых малолетних детей, живут в муниципальной квартире в антисанитарных условиях.

Проверка установила, что 22-летняя мать четверых детей (11 месяцев, два года, пять и семь лет) не раз привлекалась к административной ответственности за нарушения их содержания и воспитания. Двоим из них, самым младшим, она не оформила даже свидетельства о рождении. Как следствие, пособия в органах социальной защиты на них она также не получала. При этом женщина нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. Ее семилетний сын не был принят в школу, а двое других детей не ходят в детский сад.

Следствие выяснило, что должностные лица из местных органов, которые отвечают за профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не приняли мер по обеспечению безопасности детей, в результате было возбуждено дело о халатности.

Сейчас следователи изучают обстоятельства преступления. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил поставить расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.