Суд оштрафовал авиакомпанию S7 за отказ в перевозке пяти пассажиров

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Суд назначил штраф авиакомпании S7 Airlines за отказ в перевозке пяти пассажиров по маршруту Новосибирск - Чита в связи с принятием на борт людей, летящих трансфером. Об этом сообщает в пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Прокурором в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Оказание населению услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований"). Судом назначен штраф в размере 30 000 рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС ранее, Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушения в работе авиакомпании S7, отказавшей в перевозке пяти пассажирам с авиабилетами на борт рейса № 5225 из Новосибирска в Читу. Вместо этого на борт были приняты люди, летевшие трансфером и потерявшие стыковку до Читы и ранее не вылетевшие иным рейсом. В отношении S7 возбуждено дело об административном правонарушении.

Летом издание "НГС. Новосибирск" сообщало о пассажирке рейса № 5225, направлявшейся на похороны своего отца, которой авиакомпанией было отказано в перелете. По данным издания, женщина была вынуждена лететь в Читу позднее ночным рейсом.