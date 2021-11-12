Маршрутка съехала в кювет на трассе под Мурманском

МУРМАНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Маршрутное такси, выполнявшее рейс Мурманск - Кандалакша, съехало в кювет на федеральной трассе в Мурманской области. В результате ДТП, которое произошло вечером в четверг, пострадали десять пассажиров маршрутки, сообщила в пятницу инспектор по особым поручениям регионального УГИБДД Ирина Петровская.

"В районе 1 326-го километра автодороги Р-21 "Кола", водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь со стороны города Мурманска в сторону Кандалакши, выезжая с правого поворота, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с последующим съездом в правый кювет, лег на правый бок", - сказала Петровская.

В результате ДТП пять пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает, и пять пассажиров осмотрены медиками на месте аварии без последующей госпитализации. Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП.