Обвиняемого в мошенничестве депутата парламента Адыгеи ограничили в действиях

МАЙКОП, 12 ноября. /ТАСС/. Суд в Адыгее по ходатайству следствия избрал депутату парламента Адыгеи, обвиняемому в мошенничестве на сумму более 1,5 млн рублей, меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Ранее сообщалось, что депутат парламента Адыгеи задержан по обвинению в мошенничестве на сумму более 1,5 млн рублей. В его отношении по материалам, поступившим из управления ФСБ России по Республике Адыгея, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения").

"По ходатайству следствия в отношении депутата до 2 января 2022 года судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий (ч.1 ст. 105.1 УПК РФ)", - сказали в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, обвиняемый, являясь директором одной из строительных фирм, при ремонте фасада здания в рамках муниципального контракта в декабре 2020 года представил контрагенту подписанный акт о приемке выполненных работ за сентябрь-декабрь 2020 года. В него он внес заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ на сумму более 1,5 млн рублей, включив сведения об установке на фасадах вентилируемых панелей из композитных материалов, которые фактически установлены не были.

Введенный фигурантом в заблуждение контрагент подписал акт о приемке выполненных работ, после чего на расчетный счет предприятия, возглавляемого обвиняемым, из бюджета были перечислены деньги. Проведенным экспертным исследованием установлено, что стоимость работ и материалов, фактически отсутствующих на объекте, составила более 429 тыс. рублей, что является крупным размером.