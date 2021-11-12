В Приамурье возбудили дело по факту отравления трех детей в детском саду

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело по факту отравления трех пятилетних детей в детском саду в городе Райчихинске Амурской области, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту отравления трех малолетних детей в детском саду", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В рамках уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям или бездействию сотрудников администрации детского сада, ответственных за оказание услуг по безопасному пребыванию детей в дошкольном учреждении.

После оказания необходимой медицинской помощи и осмотра детей медиками, они были переданы родителям, сейчас находятся дома.