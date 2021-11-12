В Удмуртии восемь детей обратились в больницу после отравления в школе

ТАСС, 12 ноября. Школу в удмуртском селе Каракулино, в которой обучается 650 детей, перевели на дистанционное обучение после массового отравления учеников. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"В Каракулинской школе зафиксировано массовое отравление учеников. Вечером 11 ноября ребята начали жаловаться на самочувствие. Случаи зарегистрированы среди школьников разных классов. За медицинской помощью в больницу обратились восемь человек, госпитализация не потребовалась", - процитировали в пресс-службе министра образования и науки республики Светлану Болотникову.

Уточняется, что школу перевели на дистанционный формат обучения, проводится проверка, взяты пробы в столовой. По данным Минобра, в школе обучается 650 детей.

Зампред регионального правительства Эльвира Пинчук уточнила, что дети обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. "Состояние [детей] стабильное, назначено амбулаторное лечение, в стационарном лечении не нуждаются, тяжелых нет. Ситуация находится под контролем, всех обратившихся осмотрит врач, в том числе тех детей, которые остались дома, - всем будет оказана помощь", - приводятся в распространенном сообщении слова Пинчук.