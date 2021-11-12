В Приангарье при пожаре в жилом доме пострадали женщина и двое детей

ИРКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Женщина и двое детей пострадали в результате пожара в жилом доме в Иркутской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар возник в пятницу днем. Очевидцы сообщили, что горит двухквартирный деревянный дом, есть пострадавшие. "Мать и двое детей - девяти месяцев и двух лет - пострадали на пожаре в частном доме в поселке Тарма Братского района. <…> В момент возгорания в доме находились дети. Их мать в это время была на улице, занимаясь хозяйством, и, заметив дым, бросилась спасать детей. Женщина вынесла обоих через огонь, при этом все трое получили ожоги. До прибытия медиков первую помощь им оказывали соседи", - говорится в сообщении.

В течение часа открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 49 кв. метров. Установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание электробойлера.