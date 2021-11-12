Бывшего главу Россельхозбанка в Северной Осетии приговорили к двум годам колонии

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший директор "Россельхозбанка" в Северной Осетии Георгий Калаев приговорен к двум годам колонии по обвинению в причастности к получению коммерческого подкупа в размере 5,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по республике.

"Ленинским районным судом г. Владикавказа вынесен приговор о признании виновным Калаева Г. П. по ч. 2 ст. 174.1, ч. 1 ст. 201 и п. "в" ч. 4 ст. 204 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 55 млн рублей и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на три года. Решением Верховного суда РСО-Алания приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Бывший директор банка обвиняется в причастности к получению коммерческого подкупа в размере 5,5 млн рублей за незаконную выдачу кредитных средств в сумме 10 млн рублей.