Глава КБР инициировал прокурорскую проверку аудиозаписи, оскорбляющую жителей региона

НАЛЬЧИК, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков просит прокуратуру проверить аудиозапись с оскорблениями жителей республики, сообщили в пятницу в его пресс-службе.

Ранее в социальных сетях вызвала большой резонанс аудиозапись где, предположительно, руководитель одного из крупных промышленных предприятий высказался негативно по отношению к жителям региона.

"Такого рода высказывания, кем бы они ни были озвучены, недопустимы и требуют максимально жесткой правовой оценки. По моему обращению прокуратурой Кабардино-Балкарии по данному факту проводится проверка. Вопрос находится на моем личном контроле", - цитирует Кокова его пресс-служба.

Доследственную проверку также проводит следственное управление СК РФ по КБР. "СУ СК РФ по КБР 11 ноября 2021 года инициировано проведение доследственной проверки в связи с распространением в социальных сетях аудиозаписи, на которой звучат негативные высказывания в адрес жителей Кабардино-Балкарской Республики. На аудиозаписи мужчина, предположительно руководитель одного из заводов, расположенного в городе Нальчике, в присутствии сторонних лиц допустил высказывания, содержащие оскорбительную оценку по национальному признаку. Проверка продолжается", - говорится в сообщении ведомства.